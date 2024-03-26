Над Белгородской областью уничтожили два украинских БПЛА

«26 марта текущего года около 18:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — сказали там.