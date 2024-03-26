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Над Белгородской областью уничтожили два украинских БПЛА

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских БПЛА над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«26 марта текущего года около 18:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — сказали там.