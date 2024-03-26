После теракта некоторые дети остались сиротами, заявила Львова-Белова

«Одной из важных проблем, которые мы решаем, является сиротство детей. Потому что у нас есть дети, которые остались круглыми сиротами после теракта… Наша задача сейчас максимально быстро установить опеку, найти тех, кому мы можем передать», — сказала Львова-Белова журналистам в ходе посещения Детской городской клинической больницы им. Башляевой, где на лечении находятся двое подростков, пострадавших в теракте.
Она отметила, что дети передаются близким родственникам: сестрам, бабушкам, тетям. «Чтобы дети не попадали в социальные учреждения, а находились в этот непростой период со своими близкими людьми», — добавила Львова-Белова.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 139 человек, трое из которых — дети. Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны — они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено «окно» для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.