МЧС опубликовало обновленный поименный список погибших в теракте в «Крокус сити холле»

В списке 120 человек, их данные были установлены по результатам судебно-медицинских исследований. Список будет дополняться.
В результате теракта погибли не менее 139 человек, 182 пострадали.
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. МЧС России опубликовало на своем сайте поименный список погибших в результате теракта в «Крокус сити холле».
В списке 120 человек, их данные были установлены по результатам судебно-медицинских исследований. Список будет дополняться.
В результате теракта погибли не менее 139 человек, 182 пострадали.