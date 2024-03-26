Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС опубликовало обновленный поименный список погибших в теракте в «Крокус сити холле»

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. МЧС России опубликовало на своем сайте поименный список погибших в результате теракта в «Крокус сити холле».

Источник: РИА "Новости"

В списке 120 человек, их данные были установлены по результатам судебно-медицинских исследований. Список будет дополняться.

В результате теракта погибли не менее 139 человек, 182 пострадали.

МЧС