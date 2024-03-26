В Таджикистане опечатали дом одного из фигурантов дела о теракте

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГИЛ). Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что первичные данные от задержанных по делу о теракте подтверждают «украинский след». По делу о нападении на «Крокус Сити Холл» задержаны 11 человек, часть фигурантов, в том числе Фаридуни и еще трое предполагаемых исполнителей, арестованы до 22 мая.