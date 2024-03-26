Подмосковье выплатило средства 52 пострадавшим в теракте

Он обещал, что дети, которые зарегистрированы в Подмосковье, чьи отец или мать погибли в результате теракта, будут получать ежемесячные выплаты. «Кроме того, всем в обязательном порядке мы компенсируем расходы на захоронение и урегулируем все юридические вопросы», — заверил глава региона.