«Укрэнерго» надеется восстановить электроснабжение Харькова за две недели

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ, сроки восстановления энергоснабжения неизвестны. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал, что в регионе начали применять графики аварийных отключений электроснабжения. Кудрицкий заявлял, что ситуация с электроснабжением в Харькове самая сложная по стране, улучшить ее планируется к концу недели или через восемь-девять дней.
«Мы говорим ориентировочно о периоде 7−10 дней, возможно до двух недель, когда энергетики смогут восстановить в полном объеме нормальное электроснабжение города (Харьков — ред.). Это при условии, если не будет новых масштабных разрушений», — сказал Кудрицкий на брифинге, видео которого размещено в YouTube-канале «Укрэнерго».
Вооруженные силы РФ 22 марта нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ. Кудрицкий заявлял, что энергетическая система Украины подверглась крупнейшей атаке «за все время», по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций страны. Минэнерго Украины назвало удары по энергосистеме самыми масштабными за последнее время. В ряде регионов введены экстренные и аварийные отключения электроэнергии.