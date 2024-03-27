Истязавшую 11-летнюю дочь жительницу Волгоградской области отправили в СИЗО

Например, в августе 2023 года она толкнула дочь, которая упала и ударилась о металлический шланг. В октябре 2023 года, будучи пьяной, бросила в голову девочки ножницы и игрушки, в результате чего образовалась открытая рана. 11 марта текущего года после того, как дочь неправильно помыла посуду, мать ударила ее по голове и схватила за волосы, из-за чего ребенок ударился о стену и стол.