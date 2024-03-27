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Истязавшую 11-летнюю дочь жительницу Волгоградской области отправили в СИЗО

Суд Старополтавского района избрал меру пресечения 32-летней женщине в виде содержания под стражей.

Источник: Волгоградская правда

Как сообщает объединенная пресс-служба судов региона, по версии следствия, с августа 2023 по март 2024 года женщина систематически причиняла физические и психические страдания дочери, используя побои, оскорбления и унижения.

Например, в августе 2023 года она толкнула дочь, которая упала и ударилась о металлический шланг. В октябре 2023 года, будучи пьяной, бросила в голову девочки ножницы и игрушки, в результате чего образовалась открытая рана. 11 марта текущего года после того, как дочь неправильно помыла посуду, мать ударила ее по голове и схватила за волосы, из-за чего ребенок ударился о стену и стол.

Женщина проведет время под стражей до 21 мая 2024 года.