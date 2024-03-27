Два частных дома загорелись под Воронежем

Диспетчер получил сообщение о возгорании в 21:14. На место происшествия выехали четыре пожарных расчёта. По прибытии выяснилось, что горят два частных дома. Спасатели также установили риск распространения огня на другие строения. Однако такого исхода событий удалось избежать. Пожар ликвидирован в 22:25 на общей площади порядка 200 м².