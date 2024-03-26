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В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС России по Белгородской области.

Источник: © РИА Новости

«РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

Также об этом сообщает мэрия Белгорода.