В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

«РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении.
Также об этом сообщает мэрия Белгорода.
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС России по Белгородской области.
«РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении.
Также об этом сообщает мэрия Белгорода.