Похитивших 45 млн у пенсионеров из Новосибирска жуликов поймали

«Указанное преступление раскрыто, группа мошенников задержана на территории Московской области. В том числе наше уголовное дело было передано туда. К сожалению, деньги вернуть не представилось возможности — там череда транзакций была, но преступление раскрыто. Лица, виновные в совершении этого преступления, будут преданы суду», — сказал силовик.