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МО РФ: полк ПГРК «Ярс» отработает противодействие нападению ДРГ в рамках учений

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Ракетный полк передвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс» Иркутского ракетного соединения отработает отражение нападения диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в рамках командно-штабных учений. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Ракетный полк ПГРК “Ярс” выведен на маршруты боевого патрулирования в рамках проведения командно-штабного учения. Предусмотрена смена полевых позиций и рассредоточение ракетных дивизионов с преодолением участков условно зараженной местности. Особое внимание уделяется вопросам отражения нападения диверсионно-разведывательных групп», — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что техника покинула специальные сооружения и приступила к совершению марша. «В ходе несения боевого дежурства на полевых позициях ракетным полком ПГРК “Ярс” будет отработано более 20 задач и вводных, в том числе технических. Наряду с плановыми задачами и вводными будут осваивать новые районы боевого патрулирования», — заявили в оборонном ведомстве.

В общей сложности в маневрах задействовано около 300 единиц крупногабаритной техники.