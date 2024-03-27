МО РФ: полк ПГРК «Ярс» отработает противодействие нападению ДРГ в рамках учений

«Ракетный полк ПГРК “Ярс” выведен на маршруты боевого патрулирования в рамках проведения командно-штабного учения. Предусмотрена смена полевых позиций и рассредоточение ракетных дивизионов с преодолением участков условно зараженной местности. Особое внимание уделяется вопросам отражения нападения диверсионно-разведывательных групп», — говорится в сообщении.
В Минобороны РФ отметили, что техника покинула специальные сооружения и приступила к совершению марша. «В ходе несения боевого дежурства на полевых позициях ракетным полком ПГРК “Ярс” будет отработано более 20 задач и вводных, в том числе технических. Наряду с плановыми задачами и вводными будут осваивать новые районы боевого патрулирования», — заявили в оборонном ведомстве.
В общей сложности в маневрах задействовано около 300 единиц крупногабаритной техники.