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Появились жуткие кадры ночного наезда на ребенка во Владивостоке

«Где мать его?», — пишут люди в соцсетях.

Источник: Соцсети

Во Владивостоке на улице Луговая поздно вечером 26 марта сбили маленького ребенка. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «svodka25» (18+).

На кадрах видно, что ребенок лежит на асфальте, в нескольких метрах стоит автомобиль. На месте происшествия собралось много людей, приехала скорая. Ребенок жив. Но о его состоянии пока ничего не сообщается.

Жители города отреагировали на произошедшее в соцсетях:

«Где мать его?»;

«Он что ночью на улице делал?»;

«Что вообще за кошмар происходит».