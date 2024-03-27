Появились жуткие кадры ночного наезда на ребенка во Владивостоке

Во Владивостоке на улице Луговая поздно вечером 26 марта сбили маленького ребенка. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «svodka25» (18+).
На кадрах видно, что ребенок лежит на асфальте, в нескольких метрах стоит автомобиль. На месте происшествия собралось много людей, приехала скорая. Ребенок жив. Но о его состоянии пока ничего не сообщается.
Жители города отреагировали на произошедшее в соцсетях:
«Где мать его?»;
«Он что ночью на улице делал?»;
«Что вообще за кошмар происходит».