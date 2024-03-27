В Белгороде отменили ракетную опасность

«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности», — сказано в сообщении, опубликованном в 0:31 мск.
До этого Telegram-канал Shot сообщал, что над Белгородом произошла серия взрывов.
В 23:48 мск в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность.
26 марта власти Белгородской области приняли решение запускать сигнал о ракетной опасности и в ночное время, поскольку большинство жителей проголосовали за этот вариант оповещения.
До этого в Белгородском районе более 13 тыс. человек остались без электричества и водоснабжения из-за ночного обстрела.