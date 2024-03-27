На подлете к Белгороду сбили 18 воздушных целей

Он отметил, что в Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое посечены окна в двух квартирах одного многоквартирного дома, различные повреждения выявлены в девяти частных домовладениях (выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы), также посечены шесть автомобилей. В селе Таврово повреждены кровли двух частных домовладений и два автомобиля. В селе Никольское пробита кровля одного частного домовладения.