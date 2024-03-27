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На подлете к Белгороду сбили 18 воздушных целей

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила 18 воздушных целей на подлете к городу, пострадал мужчина, у него осколочные ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: © РИА Новости

Ранее в Белгороде и Белгородском районе объявлялась ракетная опасность.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 18 воздушных целей на подлете к городу. По данным медицины катастроф, есть один пострадавший — у мужчины осколочные ранения поясничной области. Бригада скорой доставляет его в городскую больницу № 2, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое посечены окна в двух квартирах одного многоквартирного дома, различные повреждения выявлены в девяти частных домовладениях (выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы), также посечены шесть автомобилей. В селе Таврово повреждены кровли двух частных домовладений и два автомобиля. В селе Никольское пробита кровля одного частного домовладения.