В Польше сообщили о внезапной смерти генерала

Как пишет польское издание Rzeczpospolita, генерал закончил Высшую офицерскую школу механизированных войск, после чего служил в 6-й воздушно-десантной. Марчак принимал участие в операциях в Боснии и Афганистане на командных должностях. В 2017 году офицер принял руководство 25-й воздушно-кавалерийской бригадой, после которой возглавил Совет по разведке и радиоэлектронной борьбе при Главном командовании ВС Польши. В середине 2021 года Марчака назначили заместителем начальника штаба командования Еврокорпуса в Страсбурге, позднее он стал начальником штаба оперативного командования ЕС «Алтея» в бельгийском Монсе.