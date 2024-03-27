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NBC: при обрушении моста в Балтиморе, предположительно, погибли шесть человек

НЬЮ-ЙОРК, 27 марта. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек, по предварительной информации, погибли в результате обрушения моста в Балтиморе на востоке США. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на исполнительного вице-президента компании Brawner Builders Джеффри Прицкера.

По его словам, один человек выжил в результате аварии.

Мост имени Фрэнсиса Скотта Ки (сокращенно Key Bridge) в Балтиморе обрушился во вторник в 01:19 по местному времени (08:19 мск) после того, как в него врезался контейнеровоз Dali, который шел под сингапурским флагом. В соцсетях распространились кадры обрушения моста. На них видно, что после удара пролеты начали рушиться, а несколько находившихся на них автомобилей упали в воду вместе с металлоконструкцией. Губернатор штата Мэриленд Уэс Мур ввел режим ЧП в регионе.