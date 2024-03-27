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Привлекали низкой ценой: ОПГ из Хабаровска пойдет под суд за мошенничество с жильем

Жительница Хабаровска обокрала 23 человек под видом сдачи жилья.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае состоится суд по делу о хищении средств у 23 человек. Деньги они теряли под видом заключения сделок на несуществующее жилье. Обвинение о мошенничестве выдвинули против пяти человек.

Организатором местной ОПГ стала 39-летняя женщина. В сентябре 2022-го года она создала группировку, чтобы обворовывать людей под видом риэлторских услуг.

— Обвиняемые размещали на различных Интернет-платформах заведомо ложные объявления о сдаче в аренду квартир и частных домов в Хабаровске и Хабаровском районе по заниженной стоимости, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Когда к ним обращались клиенты, им назначали встречу в офисе, чтобы заключить договор там. Каждый платил за него шесть-восемь тысяч рублей.

Заключив «договор», клиенту давали контакт собственника, с которым нужно было договориться и получить ключи. На самом деле, это были номера самих же участников ОПГ, которые назначали встречу и больше на связь не выходили.