Привлекали низкой ценой: ОПГ из Хабаровска пойдет под суд за мошенничество с жильем

В Хабаровском крае состоится суд по делу о хищении средств у 23 человек. Деньги они теряли под видом заключения сделок на несуществующее жилье. Обвинение о мошенничестве выдвинули против пяти человек.
Организатором местной ОПГ стала 39-летняя женщина. В сентябре 2022-го года она создала группировку, чтобы обворовывать людей под видом риэлторских услуг.
— Обвиняемые размещали на различных Интернет-платформах заведомо ложные объявления о сдаче в аренду квартир и частных домов в Хабаровске и Хабаровском районе по заниженной стоимости, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Когда к ним обращались клиенты, им назначали встречу в офисе, чтобы заключить договор там. Каждый платил за него шесть-восемь тысяч рублей.
Заключив «договор», клиенту давали контакт собственника, с которым нужно было договориться и получить ключи. На самом деле, это были номера самих же участников ОПГ, которые назначали встречу и больше на связь не выходили.