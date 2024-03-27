Полсотни человек перекрыли дорогу у акимата в пригороде Астаны (видео)

Как сообщается на сайте акимата Целиноградского района, вчера примерно в 20:40 около 50 жителей Коянды перекрыли дорогу близ сельского акимата.
«Местные жители собрались с целью привлечения внимания к вопросам противопаводковых мероприятий. Для разъяснения на месте с собравшимися встретились аким района Оспанбеков и начальник ДЧС области Доспаев», — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что к 22:00 все дороги были открыты, а сельчане начали расходиться.
По данным акимата, сейчас в селе Коянды проводятся усиленные противопаводковые мероприятия.
С улиц села вывезено порядка 150 тыс. кубометров снега. В ведомстве добавили, что для вывоза снега задействована инженерная и специальная техники в количестве 10 единиц. Очищено 9,5 тыс. метров арыков и каналов, 46 водопропускных труб. Откачено свыше 35 тыс. кубометров талой воды.
«Противоправные действия, как перекрытие автомобильных дорог, недопустимы. Обращаем внимание, что за нарушение законодательства предусмотрена ответственность», — напомнили в акимате.
Как сообщается в Telegram-канале МЧС РК, из-за потепления и обильного снеготаяния в Коянды подтопило три частных жилых дома и две времянки.
По состоянию на 06:00 откачено 80 тысяч кубометров талых вод. Сейчас на месте ЧП работают 76 человек, 17 единиц техники и 18 мотопомп ДЧС Акмолинской области и Астаны. Ситуацию в Коянды в ведомстве назвали стабильной.