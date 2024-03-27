Полсотни человек перекрыли дорогу у акимата в пригороде Астаны (видео)

По состоянию на 06:00 откачено 80 тысяч кубометров талых вод. Сейчас на месте ЧП работают 76 человек, 17 единиц техники и 18 мотопомп ДЧС Акмолинской области и Астаны. Ситуацию в Коянды в ведомстве назвали стабильной.