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Заняла деньги дочери и пострадала от рук сына: комсомольчанин сильно избил мать

Жителя Комсомольска осудили за избиение матери из-за денег.

Источник: Комсомольская правда

В городе Юности приговор суда выслушал 53-летний мужчина. Его признали виновным по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. От рук горожанина пострадала его мать.

Все произошло в августе прошлого года. мужчина выпивал алкоголь дома у матери. Он узнал, что женщина заняла деньги его сестре, что сильно разозлило комсомольчанина. Почему он так расстроился из-за этого, не уточняется. С кулаками горожанин набросился на мать.

— Он нанес ей три удара кулаком по лицу. Затем вытолкнул мать из квартиры на лестничную площадку и резко дернул за руку, от чего она упала на пол и самостоятельно подняться уже не могла, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Женщина призналась: сын часто ее избивал, но в полицию она не обращалась, так как жалела его.

Суд отправил мужчина в колонию общего режима на три года. Приговор в законную силу пока не вступил.