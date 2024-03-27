Житель Новосибирска умер во время занятий на скалодроме

В Новосибирске мужчина умер во время занятий на скалодроме Академгородке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на местные управления СК и МВД.
По данным ведомств, во время занятий он получил травмые, несовместимые с жизнью. На месте просшествия работали следователи и оперативники. Выясняются обстоятельства произошедшего.
Трагедия случилась на скалодроме «Каскад». Он является самым крупным в Новосибирске. Его построили в 1990-е годы в Академгородке.
Напомним, в искитимской больнице умер четырехмесячный младенец.