Следком: Из-за халатности участкового мигрант убил женщину в Приморье

По версии следствия, участковый в посёлке Тавричанка Надеждинского района Приморья 5 марта 2022 года должен был проверить сообщение местной жительницы. Она жаловалась, что её сосед из Узбекистана, живущий в России без регистрации, нецензурно её оскорбил. Сотрудник полиции, однако, не принял никаких мер.