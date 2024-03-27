Следком: Из-за халатности участкового мигрант убил женщину в Приморье

Участкового в Приморье обвиняют в халатности, из-за его бездействия незаконный мигрант забил до смерти сожительницу, сообщили в Telegram-канале СУ СКР по региону.
По версии следствия, участковый в посёлке Тавричанка Надеждинского района Приморья 5 марта 2022 года должен был проверить сообщение местной жительницы. Она жаловалась, что её сосед из Узбекистана, живущий в России без регистрации, нецензурно её оскорбил. Сотрудник полиции, однако, не принял никаких мер.
Иностранец жил рядом с заявительницей с 2012 года, пребывая в России незаконно. В 2016 году его привлекли к административной ответственности со штрафом и самоконтролируемым выдворением из страны.
Без контроля участкового в мае 2023 года мигрант избил сожительницу, она скончалась от травм. Суд вынес иностранцу обвинительный приговор.