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Al Jazeera: армия Израиля штурмует больничный комплекс «Насер» на юге Газы

ДУБАЙ, 27 марта. /ТАСС/. Армия обороны Израиля штурмует палестинский медицинский комплекс «Насер», расположенный в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.

Источник: Reuters

Как сообщает катарский телеканал Al Jazeera, войска окружили территорию больницы и арестовали несколько ее сотрудников и находившихся внутри беженцев. Военнослужащие «открыли огонь по молодым людям из числа перемещенных лиц», которые отказались подчиниться приказу покинуть здание, передает телеканал.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.