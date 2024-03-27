Контрабанду древесины почти на 5 млн рублей выявили в Красноярском крае

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.
По версии полиции, в 2020 году 38-летняя глава фирмы заключила контракты на продажу партии пиломатериалов с двумя иностранными компаниями. При таможенном декларировании она указала недостоверные сведения о товаре, чем умышленно нарушила требования Таможенного союза Евразийского экономического сообщества.
«В результате неправомерных действий предпринимательницы за границу было вывезено около одной тысячи кубометров деловой древесины. Общий ущерб составил более 4,7 миллионов рублей», — рассказали в Главке.
В отношении злоумышленницы возбудили два уголовных дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.