Контрабанду древесины почти на 5 млн рублей выявили в Красноярском крае

По версии полиции, в 2020 году 38-летняя глава фирмы заключила контракты на продажу партии пиломатериалов с двумя иностранными компаниями. При таможенном декларировании она указала недостоверные сведения о товаре, чем умышленно нарушила требования Таможенного союза Евразийского экономического сообщества.