При теракте погиб глава организации, участники которой спасали людей в «Крокусе»

25 марта двое участников студорганизации сообщили, что во время теракта в спасении людей участвовали еще 105 сотрудников. Как пишет «РИА Новости», они вывели около сотни посетителей через запасные ходы на минус первом этаже. Однако с того дня студенты не могли связаться с Андреем Сыропятовым.