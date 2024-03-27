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При теракте погиб глава организации, участники которой спасали людей в «Крокусе»

Пропавший во время теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Андрей Сыропятов числится погибшим в обновленном списке МЧС. Он возглавлял студенческую организацию, участники которой помогали спастись посетителям «Крокуса» после начала стрельбы.

Источник: МЧС РФ

25 марта двое участников студорганизации сообщили, что во время теракта в спасении людей участвовали еще 105 сотрудников. Как пишет «РИА Новости», они вывели около сотни посетителей через запасные ходы на минус первом этаже. Однако с того дня студенты не могли связаться с Андреем Сыропятовым.

Вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» в концертный зал ворвалась группа вооруженных мужчин в камуфляже и открыла стрельбу. В здании раздался взрыв, а затем произошел пожар. По последним данным, жертвами теракта стали 139 человек, включая троих детей, более 180 пострадали.

МЧС