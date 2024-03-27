Поселок, деревня и несколько СНТ в Иркутском районе остались без электричества

В 4.10 сегодня, 27 марта, произошло частичное отключение электроэнергии, а также в 4.37 для устранения технологического нарушения работы сети было произведено отключение электричества в населенных пунктах и некоторых СНТ, расположенных по дороге в Мельничную Падь Иркутского района. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.