Поселок, деревня и несколько СНТ в Иркутском районе остались без электричества

В 4.10 сегодня, 27 марта, произошло частичное отключение электроэнергии, а также в 4.37 для устранения технологического нарушения работы сети было произведено отключение электричества в населенных пунктах и некоторых СНТ, расположенных по дороге в Мельничную Падь Иркутского района. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Под отключение попала часть домов в посёлке Мельничная Падь, деревне Новогрудинина, а также СНТ «Апика», «Березка», «Большой Калей», «Виктория, Гелиос», «Дорожный строитель», «Завидово», «Золушка», «Илга», «Илга-2», «Илга-3», «Мечта», «Минерал», «Радуга», «Радуга-2», «Ритм», «Солнечный», «Тонус», «Урочище Михалево», «Флора», «Фотон», «Хея», «Энергетик».
Персоналом «Южных электрических сетей» проводится осмотр воздушной линии электропередачи и электрооборудования для определения и устранения причины отключения. Ориентировочное время восстановления электроснабжения — 13.00.