В Хабаровске полиция накрыла сеть подпольных казино

По версии следствия, 30-летний житель краевого центра устроил незаконную игровую деятельность на территории Железнодорожного и Индустриального районов. Для этого в 2022 году он воспользовался помощью двоих знакомых и несовершеннолетнего брата. Всего подозреваемые установили 28 игровых терминалов в торговых павильонов и заведениях, продающих алкоголь.