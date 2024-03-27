В Хабаровске полиция накрыла сеть подпольных казино

В Хабаровске полицейские накрыли сеть подпольных казино и задержали подозреваемых в её организации. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.
По версии следствия, 30-летний житель краевого центра устроил незаконную игровую деятельность на территории Железнодорожного и Индустриального районов. Для этого в 2022 году он воспользовался помощью двоих знакомых и несовершеннолетнего брата. Всего подозреваемые установили 28 игровых терминалов в торговых павильонов и заведениях, продающих алкоголь.
В рамках оперативно-розыскных мероприятий полиция ликвидировала четыре площадки, где велись незаконные азартные игры. Их предполагаемые организаторы задержаны. По месту жительства подозреваемых проведён обыск, в ходе которого, в числе прочего, были изъяты средства на сумму 1 миллион 786 тысяч рублей.
Лидеру группировки и ещё одному участнику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, другой соучастник находится под стражей. Самый младший из банды, которому недавно исполнилось 18 лет, помещён под домашний арест.