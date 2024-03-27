МО РФ сообщило об уничтожении опорного пункта ВСУ на артемовском направлении

В министерстве уточнили, что по переданным на пункт управления артиллерией координатам артиллерийские расчеты 122-мм гаубиц Д-30 незамедлительно открыли огонь с закрытых огневых позиций и уничтожили пехоту ВСУ, окопавшуюся на линии боевого соприкосновения. По информации оборонного ведомства, для более эффективного поражения и уничтожения позиций противника гвардейцы мотострелки применили тактику сбросов боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов, тем самым нанесли значительный урон врагу, попадая точно в цель.