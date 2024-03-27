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МО РФ сообщило об уничтожении опорного пункта ВСУ на артемовском направлении

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Артиллеристы 200-й гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки войск в содействии с операторами ударных дронов обнаружили и уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения 200-й гвардейской мотострелковой бригады Северного флота группировки войск “Юг” продолжают уничтожать выявленные огневые позиции и пункты временной дислокации ВСУ на артемовском направлении специальной военной операции. В ходе совместной боевой работы в ночных условиях расчеты гаубиц Д-30 и операторы ударных беспилотных летательных аппаратов мотострелковой бригады обнаружили опорный пункт с засевшими в нем украинскими боевиками», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что по переданным на пункт управления артиллерией координатам артиллерийские расчеты 122-мм гаубиц Д-30 незамедлительно открыли огонь с закрытых огневых позиций и уничтожили пехоту ВСУ, окопавшуюся на линии боевого соприкосновения. По информации оборонного ведомства, для более эффективного поражения и уничтожения позиций противника гвардейцы мотострелки применили тактику сбросов боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов, тем самым нанесли значительный урон врагу, попадая точно в цель.

«Наносим огневое воздействие по выявленному противнику. Работаем по переднему краю, по его перемещениям, ротациям, продолжаем выполнять боевую задачу», — рассказал Герой России, командир подразделения Михаил Попов, его цитирует Минобороны РФ.