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Офицер ВС РФ сообщил об отражении атаки ВСУ в районе озера Лиман на купянском направлении

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Подразделения группировки войск «Запад» отразили атаку штурмовых групп 32-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе озера Лиман на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщил старший офицер пресс-центра группировки Евгений Половодов.

«Подразделения группировки войск “Запад” продолжают выполнять боевые задачи на купянском направлении. Мотострелковые подразделения во взаимодействии с артиллерией отразили атаку штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ в районе озера Лиман. Артиллеристскими подразделениями группировки нанесено огневое поражение объектам противника, взводным опорным пунктам, артиллерийским позициям, скоплениям живой силы и техники ВСУ», — заявил Половодов.

По его словам, средствами противовоздушной обороны группировки сбиты ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS и беспилотный летательный аппарат «Фурия» в районе Житловки. «Потери противника на купянском направлении составили до 20 военнослужащих и два автомобиля», — добавил Половодов.