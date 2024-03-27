Офицер ВС РФ сообщил об отражении атаки ВСУ в районе озера Лиман на купянском направлении

По его словам, средствами противовоздушной обороны группировки сбиты ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS и беспилотный летательный аппарат «Фурия» в районе Житловки. «Потери противника на купянском направлении составили до 20 военнослужащих и два автомобиля», — добавил Половодов.