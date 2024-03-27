Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МО РФ сообщило о поражении «Гиацинтами» минометов ВСУ в приграничье Курской области

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Расчеты гаубиц «Гиацинт-Б» Западной группировки войск поразили расчеты минометов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном с Курской областью районе на территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Расчеты 152-мм буксируемых гаубиц “Гиацинт-Б” группировки войск “Запад” продолжают наносить огневое поражение по позициям украинских террористических формирований в приграничном с Курской областью районе на территории Украины. На видео расчеты буксируемых гаубиц “Гиацинт-Б” поражают расчеты минометов противника, засевших в лесополосе», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что целеуказание и корректировка огня артиллерийских расчетов ведется с использованием комплексов беспилотных летательных аппаратов группировки, что позволяет передавать на огневую позицию данные о результатах огневого поражения целей в режиме реального времени. Передвижение подразделений ВСУ в круглосуточном режиме отслеживают операторы расчетов беспилотных летательных аппаратов, которые незамедлительно передают координаты целей для нанесения огневого поражения.

«Мы можем работать по живой силе противника, выполняем задачи в ходе контрбатарейной борьбы, поражаем склады с техникой и боеприпасами. Сегодня работали по живой силе противника. Они пытались подобраться к нашей границе. Но они были обнаружены и нашими силами были повержены», — сказал командир орудия Кирилл, его цитирует военное ведомство.