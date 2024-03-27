МО РФ сообщило о поражении «Гиацинтами» минометов ВСУ в приграничье Курской области

«Расчеты 152-мм буксируемых гаубиц “Гиацинт-Б” группировки войск “Запад” продолжают наносить огневое поражение по позициям украинских террористических формирований в приграничном с Курской областью районе на территории Украины. На видео расчеты буксируемых гаубиц “Гиацинт-Б” поражают расчеты минометов противника, засевших в лесополосе», — говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что целеуказание и корректировка огня артиллерийских расчетов ведется с использованием комплексов беспилотных летательных аппаратов группировки, что позволяет передавать на огневую позицию данные о результатах огневого поражения целей в режиме реального времени. Передвижение подразделений ВСУ в круглосуточном режиме отслеживают операторы расчетов беспилотных летательных аппаратов, которые незамедлительно передают координаты целей для нанесения огневого поражения.
«Мы можем работать по живой силе противника, выполняем задачи в ходе контрбатарейной борьбы, поражаем склады с техникой и боеприпасами. Сегодня работали по живой силе противника. Они пытались подобраться к нашей границе. Но они были обнаружены и нашими силами были повержены», — сказал командир орудия Кирилл, его цитирует военное ведомство.