МО РФ сообщило о поражении «Гиацинтами» минометов ВСУ в приграничье Курской области

«Мы можем работать по живой силе противника, выполняем задачи в ходе контрбатарейной борьбы, поражаем склады с техникой и боеприпасами. Сегодня работали по живой силе противника. Они пытались подобраться к нашей границе. Но они были обнаружены и нашими силами были повержены», — сказал командир орудия Кирилл, его цитирует военное ведомство.