Российские силы взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Авдеевкой

Там добавили, что по переданным координатам артиллеристы нанесли массированный удар. После подразделение мотострелков пошло на штурм украинского опорного пункта. В ходе активных боевых действий российские военнослужащие огнем из стрелкового оружия и гранатометов подавили сопротивление украинских военных, уничтожив при этом личный состав ВСУ и технику. Все это время российских штурмовиков прикрывала российская артиллерия.