«Военнослужащие мотострелкового подразделения группировки войск “Центр” рассказали о штурме опорного пункта ВСУ на авдеевском направлении в зоне проведения СВО. С получением боевой задачи штурмовая группа скрытно выдвинулись в указанный район, где ранее расчетом комплекса беспилотного летательного аппарата был обнаружен взводный опорный пункт ВСУ», — сообщили в МО РФ.
Там добавили, что по переданным координатам артиллеристы нанесли массированный удар. После подразделение мотострелков пошло на штурм украинского опорного пункта. В ходе активных боевых действий российские военнослужащие огнем из стрелкового оружия и гранатометов подавили сопротивление украинских военных, уничтожив при этом личный состав ВСУ и технику. Все это время российских штурмовиков прикрывала российская артиллерия.
«Оборонялись (ВСУ) в основном дронами-камикадзе, работали артиллерией. Было трудно, мы справились. В основном много танков было, БТР М113. Пару “Брэдли” видели. То есть все они были поражены или затрофеены», — рассказал военнослужащий группировки «Центр».
Войска Украины потеряли за сутки на авдеевском направлении около 280 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.