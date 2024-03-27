Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МО РФ: российские военные тараном сбили ударный украинский беспилотник «Баба-Яга»

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Операторы расчета разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) южной группировки войск при помощи дрона тараном сбили ударный беспилотник «Баба-Яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

Оборонное ведомство поделилось видеозаписью боевой работы расчета. «При ведении разведки позиций, занимаемых националистическими подразделениями, оператором разведывательного дрона был обнаружен гексокоптер ВСУ типа “Баба-Яга”, переделанный из сельскохозяйственного в ударный вариант.

После оценки обстановки оператором российского разведывательного дрона было принято решение протаранить ударный коптер ВСУ. В данном случае оператор зашел сверху над украинским дроном и заблокировал винты, что привело к разрушению и сваливанию вражеского беспилотника", — рассказали в Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что беспилотник «Баба-Яга» способен нести до 60 килограммов бомбовой нагрузки и вкупе с хорошей управляемостью способен представлять значительную угрозу для личного состава и легкобронированной техники.

Как подчеркнули в Минобороны России, для предотвращения потери маленьких квадрокоптеров во время тарана БПЛА типа «Баба-Яга», обладающего мощными винтами, расчеты модернизируют взлетные рога дронов с помощью стальных трубок, что позволяет разрушать винты летательного аппарата противника, не повредив при этом свой беспилотник.