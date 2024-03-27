МО РФ: российские военные тараном сбили ударный украинский беспилотник «Баба-Яга»

Как подчеркнули в Минобороны России, для предотвращения потери маленьких квадрокоптеров во время тарана БПЛА типа «Баба-Яга», обладающего мощными винтами, расчеты модернизируют взлетные рога дронов с помощью стальных трубок, что позволяет разрушать винты летательного аппарата противника, не повредив при этом свой беспилотник.