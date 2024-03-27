Ричмонд
+8°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экипажи Су-25 ударили по позициям ВСУ неуправляемыми авиаракетами

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 нанесли неуправляемыми авиационными ракетами удар по опорным пунктам и живой силе украинских войск на северодонецком направлении, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на северодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

«На земле получили задачу, подготовились к боевому вылету, выполнили взлет парой. Далее выход в район цели, в назначенное время поразили цель. По докладу авиационного наводчика, цель была поражена», — рассказал о боевом вылете лётчик Су-25 с позывным Барни.

«После пуска неуправляемых авиационных ракет, выполнили отворот со снижением на предельно малую высоту с отстрелом ППИ. Выполнили посадку на аэродроме взлета», — добавил Барни.

Минобороны также показало видеоролик, на котором видна подготовка к полёту, взлёт, выход в район цели и нанесение удара. Кроме того, демонстрируется выполнение противоракетного манёвра и возвращение на аэродром.