Экипажи Су-25 ударили по позициям ВСУ неуправляемыми авиаракетами

«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на северодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.
Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
«На земле получили задачу, подготовились к боевому вылету, выполнили взлет парой. Далее выход в район цели, в назначенное время поразили цель. По докладу авиационного наводчика, цель была поражена», — рассказал о боевом вылете лётчик Су-25 с позывным Барни.
«После пуска неуправляемых авиационных ракет, выполнили отворот со снижением на предельно малую высоту с отстрелом ППИ. Выполнили посадку на аэродроме взлета», — добавил Барни.
Минобороны также показало видеоролик, на котором видна подготовка к полёту, взлёт, выход в район цели и нанесение удара. Кроме того, демонстрируется выполнение противоракетного манёвра и возвращение на аэродром.