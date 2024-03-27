В Японии госпитализированы более 100 человек, принимавших пищевые добавки

Позднее представители Kobayashi Pharmaceutical на встрече с японским Минздравом сообщили о смерти двух человек. Вслед за этим властям города Осаки, в котором расположена штаб-квартира компании, поручили уничтожить продукцию. Министерство по делам потребителей и безопасности продуктов пообещало провести проверку 6 тыс. наименований пищевых добавок. В компании предполагают, что причиной смертей и заболеваний их клиентов стали компоненты, которых не было в изначально составе, но они попали в выпускаемую продукцию.