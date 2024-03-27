В Нижнем Тагиле трехлетний мальчик выпал из окна

Предполагается, что ребенок забрался на подоконник и оперся на москитную сетку, которая не выдержала его вес. Мальчик выпал из окна первого этажа и ударился головой. Вслед за ребенком из окна выпрыгнула его мама — она забрала сына и унесла. В полиции Нижнего Тагила подтвердили факт происшествия. В отделе местной полиции № 17 проводится проверка инцидента.