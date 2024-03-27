В Нижнем Тагиле трехлетний мальчик выпал из окна

В Нижнем Тагиле 25 марта из окна выпал маленький мальчик. Инцидент произошел около 15:00 по адресу Ленинградский проспект, 91. Об этом сообщает сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».
Предполагается, что ребенок забрался на подоконник и оперся на москитную сетку, которая не выдержала его вес. Мальчик выпал из окна первого этажа и ударился головой. Вслед за ребенком из окна выпрыгнула его мама — она забрала сына и унесла. В полиции Нижнего Тагила подтвердили факт происшествия. В отделе местной полиции № 17 проводится проверка инцидента.
— Установлено, что трехлетний ребенок воспитывается в полной семье. Мама занималась уборкой, отвлеклась и не заметила, как ребенок забрался на подоконник. Мальчика госпитализировали в больницу в Екатеринбурге для оказания необходимой медицинской помощи и обследования в целях установления тяжести причиненных травм, — сообщает пресс-служба полиции Нижнего Тагила.