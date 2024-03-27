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В Новосибирске руководство скалодрома подтвердило смерть посетителя

Полиция проверяет обстоятельства его гибели.

Источник: Reuters

В Новосибирске мужчина погиб во время тренировки на скалодроме в Академгородке. Полиция проверяет обстоятельства его гибели.

Предварительно известно, что спортсмен сорвался с высоты во время занятий на скалодроме «Каскад» и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Руководитель организации Ольга Бурдакова подтвердила корреспонденту Сиб.фм случившееся, отметив, что по данному инциденту работает следствие. Раскрывать подробности трагедии она отказалась.

Напомним, акробат из новосибирского цирка сорвался с «колеса смерти» в Находке.

несчастный случай