В Красноярске мужчина избил говорившего «на непонятном языке» африканского студента (видео)

В Красноярске мужчину будут судить за избиение студента из Гвинеи, рассказали в прокуратуре.
32-летний житель Назарово привез в краевой глазной центр свою бабушку и решил прогуляться до ближайшего супермаркета за продуктами. В магазине на улице Партизана Железняка он заметил двух молодых людей. Они разговаривали на незнакомом мужчине языке и в какой-то момент посмотрели в его сторону. В прокуратуре пояснили, что это были студенты из Гвинеи, которые учатся в медицинском университете.
«Мужчина расценил это как оскорбление и вызов. Не долго думая, он подошел к студенту и без объяснения причин нанес молодому человеку несколько ударов руками и ногами. Нанес один удар ногой ему по ноге, потом рукой в затылок и ухо, он стал закрыть лицо руками — ударил его еще раз. Шокированный потерпевший уклонился от дальнейших побоев и выбежал из магазина. Нападавший успокоился и вернулся к своим делам», — рассказали в пресс-службе.
«Позже осознал, что ошибся — посчитал действия мужчин африканской внешности как оскорбительные. Просто они смотрели в мой адрес и продолжали разговаривать между собой», — пояснил он.
Действия нападавшего квалифицированы как побои из хулиганских побуждений, причинившие физическую боль (ст. 116 УК РФ). Вину он полностью признал и принес письменные извинения студенту. Прокуратура утвердила мужчине обвинение и передала дело в мировой суд. Ему может грозить до 2 лет лишения свободы.