В Красноярске мужчина избил говорившего «на непонятном языке» африканского студента (видео)

«Мужчина расценил это как оскорбление и вызов. Не долго думая, он подошел к студенту и без объяснения причин нанес молодому человеку несколько ударов руками и ногами. Нанес один удар ногой ему по ноге, потом рукой в затылок и ухо, он стал закрыть лицо руками — ударил его еще раз. Шокированный потерпевший уклонился от дальнейших побоев и выбежал из магазина. Нападавший успокоился и вернулся к своим делам», — рассказали в пресс-службе.