Бойцы с антидроновыми ружьями появились в оцеплении у «Крокус Сити Холла»

По словам полицейского, с которым поговорил корреспондент агентства, с помощью таких ружей можно сбивать как беспилотники типа DJI Mavic, так и FPV-дроны. Правоохранитель не уточнил, с чем связано такое усиление оцепления.
Как сообщает РИА Новости, в оцеплении у концертного зала стоят минимум два бойца с такого типа ружьями.
Накануне первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Московской области Александр Перегуда рассказал, что специалисты МЧС завершили аварийно-спасательные и поисковые работы в «Крокус Сити Холле».
Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, произошел пожар.
Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Позже их отправили в СИЗО до 22 мая.