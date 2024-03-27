Управляющему директору рудника «Пионер» предъявили обвинение

Как полагает следствие, управляющий директор знал, что рядом с шахтой есть заполненный водой карьер. Однако в нарушение правил безопасности он не организовал работу по осушению водоема. Длительное бездействие привело к прорыву воды из чаши карьера и обвалу горных пород. В результате 13 работников-горняков оказались заблокированы в шахте.