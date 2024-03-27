Управляющему директору рудника «Пионер» предъявили обвинение

Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
«Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области управляющему директору рудника “Пионер”, задержанному накануне, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение требований безопасности при ведении работ)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что обвиняемый заключен под стражу.
Как полагает следствие, управляющий директор знал, что рядом с шахтой есть заполненный водой карьер. Однако в нарушение правил безопасности он не организовал работу по осушению водоема. Длительное бездействие привело к прорыву воды из чаши карьера и обвалу горных пород. В результате 13 работников-горняков оказались заблокированы в шахте.