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Управляющему директору рудника «Пионер» предъявили обвинение

ТАСС, 27 марта. Управляющему директору рудника «Пионер» в Амурской области предъявлено обвинение в нарушении требований безопасности при ведении работ после обвала на шахте, при котором под завалами оказались 13 человек.

Источник: Reuters

Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

«Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области управляющему директору рудника “Пионер”, задержанному накануне, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение требований безопасности при ведении работ)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемый заключен под стражу.

Как полагает следствие, управляющий директор знал, что рядом с шахтой есть заполненный водой карьер. Однако в нарушение правил безопасности он не организовал работу по осушению водоема. Длительное бездействие привело к прорыву воды из чаши карьера и обвалу горных пород. В результате 13 работников-горняков оказались заблокированы в шахте.

СК