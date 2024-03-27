Хабаровчанин, пострадавший от собак, собирает деньги на пластическую операцию

Хабаровчанину, которого изуродовала стая собак, собрали деньги со всей России — он потратит их на пластику уха. Реакции от местных чиновников мужчина так и не дождался.

Напомним, что нападение произошло рано утром 14 февраля на улице Комсомольская, в районе дома № 8. Мужчина, спасаясь бегством, пробежал приличное расстояние в сторону берега Амура. Стая собак настигла его уже на льду. Крики пострадавшего услышал местный житель, находившийся в доме неподалеку, он прогнал псов и вызвал скорую помощь.

Тогда пострадавшего увезли в ККБ № 2, где его перевели в реанимацию. В социальных сетях писали, что мужчина получил рваные раны головы и многочисленные укусы в районе головы, рук, ног и паха. Спустя некоторое время пострадавший пошел на поправку.

Владимир всё ещё в больнице. Сегодня вышел на прогулку, купил лекарства, сок и мандарины — для хорошего настроения. Отмечается, что за время лечения никто из администрации не позвонил пострадавшему. Какие меры примут против бродячих животных — также непонятно. Сейчас пострадавший от жестокого нападения собак ищет клинику, в которой ему восстановят обглоданное ухо.