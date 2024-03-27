Хабаровчанин, пострадавший от собак, собирает деньги на пластическую операцию

Хабаровчанину, которого изуродовала стая собак, собрали деньги со всей России — он потратит их на пластику уха. Реакции от местных чиновников мужчина так и не дождался.
Напомним, что нападение произошло рано утром 14 февраля на улице Комсомольская, в районе дома № 8. Мужчина, спасаясь бегством, пробежал приличное расстояние в сторону берега Амура. Стая собак настигла его уже на льду. Крики пострадавшего услышал местный житель, находившийся в доме неподалеку, он прогнал псов и вызвал скорую помощь.
Тогда пострадавшего увезли в ККБ № 2, где его перевели в реанимацию. В социальных сетях писали, что мужчина получил рваные раны головы и многочисленные укусы в районе головы, рук, ног и паха. Спустя некоторое время пострадавший пошел на поправку.
Общественники и неравнодушные люди собрали для Владимира небольшую помощь. Деньги потратили на лекарства и собрали пакет фруктов — мужчина два месяца лечился, поэтому кошелёк опустел.
Владимиру предстоит еще несколько операций — нужно восстановить скальп. Нуждается он и в реконструкции ушной раковины, сейчас пытается найти клинику подешевле.
— Право на защиту животных перестает работать, когда возникает угроза жизни человека. 25-летнего парня в районе улицы Комсомольская стая диких собак рвала на части. Не слишком ли часто животные, живущие среди нас (а именно собаки) стали угрожать жизни и здоровью? Страшно представить, если бы на месте здорового парня оказался ребенок, — отметил в своих соцсетях общественник Андрей Никонов.