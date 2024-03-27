Директор омского завода обвиняется в утаивании 22 млн рублей налогов

По версии следствия, в период с января 2018 г. по декабрь 2019 г. обвиняемый включил в налоговые декларации возглавляемой им компании заведомо ложные сведения о налоговых вычетах и расходах по фиктивным хозяйствующим операциям с рядом организаций. В результате он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в размере более 22 млн рублей.