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Директор омского завода обвиняется в утаивании 22 млн рублей налогов

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Омский завод специальных металлоконструкций». Он обвиняется по ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, в период с января 2018 г. по декабрь 2019 г. обвиняемый включил в налоговые декларации возглавляемой им компании заведомо ложные сведения о налоговых вычетах и расходах по фиктивным хозяйствующим операциям с рядом организаций. В результате он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в размере более 22 млн рублей.

Прокуратура направила в суд иск о взыскании ущерба, в целях обеспечения его исполнения на имущество и денежные средства аффилированных с обвиняемым организаций наложен арест на общую сумму свыше 23 млн рублей.

Уголовное дело, которое расследовало региональное СУ СК РФ, направлено в Советский районный суд г. Омска для рассмотрения по существу.

СК