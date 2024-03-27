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Двое рыбаков ушли под лед на Белоярском водохранилище

Мужчин спасли, а их транспортное средство затонуло.

Источник: Администрация городского округа Заречный

На Белоярском водохранилище утром 26 марта спасателям пришлось доставать из ледяной воды двух любителей зимней рыбалки. Мужчины выехали на лед на мотобуксировщике, однако лед не выдержал.

«Уже спустя 20 минут двух жителей Екатеринбурга достали из воды, от медицинской помощи они отказались. А вот их средство передвижения — мотобуксировщик — спасти не удалось», — рассказали в администрации Заречного. Там отметили, что всего пару недель назад местный житель также утопил свой снегоход, провалившись в ледяную воду. Выбраться мужчине удалось самостоятельно, но снегоход остался на дне Белоярского водохранилища.