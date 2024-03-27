Двое рыбаков ушли под лед на Белоярском водохранилище

«Уже спустя 20 минут двух жителей Екатеринбурга достали из воды, от медицинской помощи они отказались. А вот их средство передвижения — мотобуксировщик — спасти не удалось», — рассказали в администрации Заречного. Там отметили, что всего пару недель назад местный житель также утопил свой снегоход, провалившись в ледяную воду. Выбраться мужчине удалось самостоятельно, но снегоход остался на дне Белоярского водохранилища.