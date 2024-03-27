Волгоградцев предупредили о провокационных звонках с Украины детям

Злоумышленники пытаются вербовать несовершеннолетних через соцсети и мессенджеры.
Дистанционные преступники активизировались после трагедии в Красногорске, предупредили ЦОС ФСБ РФ. Россиянам, зачастую несовершеннолетним, звонят или пишут с подменных украинских номеров. Правоохранители призвали сохранять бдительность и не поддаваться на провокации.
Преступники могут предложить подросткам и детям совершить теракт в торговых центрах и других местах с большим количеством людей. Важно донести до ребенка, что подобные сообщения необходимо игнорировать.
В ФСБ отметили, что о контактах с подозрительными людьми, которые звонили вам или вашему ребенку, лучше сообщить в правоохранительные органы.