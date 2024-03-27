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Волгоградцев предупредили о провокационных звонках с Украины детям

Согласно предупреждению ФСБ, в России сохраняется угроза террористических актов.

Злоумышленники пытаются вербовать несовершеннолетних через соцсети и мессенджеры.

Дистанционные преступники активизировались после трагедии в Красногорске, предупредили ЦОС ФСБ РФ. Россиянам, зачастую несовершеннолетним, звонят или пишут с подменных украинских номеров. Правоохранители призвали сохранять бдительность и не поддаваться на провокации.

Преступники могут предложить подросткам и детям совершить теракт в торговых центрах и других местах с большим количеством людей. Важно донести до ребенка, что подобные сообщения необходимо игнорировать.

В ФСБ отметили, что о контактах с подозрительными людьми, которые звонили вам или вашему ребенку, лучше сообщить в правоохранительные органы.