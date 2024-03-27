В Прикамье снова горела колония строгого режима

Как сообщает паблик «Реальная ОНК Пермского края», огонь вспыхнул на территории исправительной колонии № 12, сгорел барак, в котором размещался один из отрядов. Пострадавших среди осужденных и сотрудников колонии нет. По факту произошедшего проводится проверка.
Исправительная колония № 12 ГУФСИН по Пермскому краю расположена в поселке Широковском Губахинского района. Учреждение, в котором отбывают наказание более 2 тыс. осужденных, имеет строгий режим содержания.
С начала 2024 года это уже третий случай пожара в учреждениях краевого ГУФСИН. 2 февраля загорелось одно из помещений исправительной колонии строгого режима № 9 в Соликамске, 4 марта сгорел швейный цех исправительной колонии строгого режима № 37 в поселке Половинка Чусовского округа. Пострадавших в обоих случаях не было.