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Правительство Воронежской области поможет семьям погибших в «Крокусе» наших земляков

Губернатор Воронежской области сообщил, что среди погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле» есть несколько уроженцев нашего региона. Сейчас родственникам расстрелянных террористами воронежцев помогают представители правительства Москвы, но наши местные власти также окажут поддержку.

Александр Гусев обсудил данный вопрос с региональным министром соцразвития Ольгой Сергеевой, она держит постоянную связь с близкими погибших воронежцев.

— Понимаем, что их ждут нелегкие хлопоты, связанные с траурными церемониями и множеством организационных вопросов, которые обусловлены последствиями теракта. Решение многих вопросов мы возьмем на себя. Знаем уже и о некоторых бытовых проблемах в этих семьях — с ними тоже постараемся помочь, — написал в своем телеграм-канале глава Воронежской области.

Александр Гусев выразил соболезнования всем, кого коснулась эта трагедия: «Пусть раненые скорее поправляются. Всех виновников настигнет неминуемая кара».

Ранее «МК в Воронеже» сообщал о погибшем воронежце, который приехал с девушкой на концерт в «Крокус Сити Холл» и попал под обстрел террористов. 22 марта 38-летний воронежец приехал в Красногорский концертный зал послушать песни любимой рок-группы. Вместе с девушкой они сфотографировались у постера артистов. В это время в холл ворвались террористы. Воронежца ранили в левую ногу. Однако молодые люди смогли выбраться из здания и добраться до больницы.

Медики диагностировали у мужчины огнестрельное ранение, большую кровопотерю, а также травматический шок четвёртой степени тяжести — самой сильной. Медикам удалось спасти девушку, а воронежец умер в больнице.