Правительство Воронежской области поможет семьям погибших в «Крокусе» наших земляков

Ранее «МК в Воронеже» сообщал о погибшем воронежце, который приехал с девушкой на концерт в «Крокус Сити Холл» и попал под обстрел террористов. 22 марта 38-летний воронежец приехал в Красногорский концертный зал послушать песни любимой рок-группы. Вместе с девушкой они сфотографировались у постера артистов. В это время в холл ворвались террористы. Воронежца ранили в левую ногу. Однако молодые люди смогли выбраться из здания и добраться до больницы.