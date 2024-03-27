Правительство Воронежской области поможет семьям погибших в «Крокусе» наших земляков

Александр Гусев обсудил данный вопрос с региональным министром соцразвития Ольгой Сергеевой, она держит постоянную связь с близкими погибших воронежцев.
— Понимаем, что их ждут нелегкие хлопоты, связанные с траурными церемониями и множеством организационных вопросов, которые обусловлены последствиями теракта. Решение многих вопросов мы возьмем на себя. Знаем уже и о некоторых бытовых проблемах в этих семьях — с ними тоже постараемся помочь, — написал в своем телеграм-канале глава Воронежской области.
Александр Гусев выразил соболезнования всем, кого коснулась эта трагедия: «Пусть раненые скорее поправляются. Всех виновников настигнет неминуемая кара».
Ранее «МК в Воронеже» сообщал о погибшем воронежце, который приехал с девушкой на концерт в «Крокус Сити Холл» и попал под обстрел террористов. 22 марта 38-летний воронежец приехал в Красногорский концертный зал послушать песни любимой рок-группы. Вместе с девушкой они сфотографировались у постера артистов. В это время в холл ворвались террористы. Воронежца ранили в левую ногу. Однако молодые люди смогли выбраться из здания и добраться до больницы.
Медики диагностировали у мужчины огнестрельное ранение, большую кровопотерю, а также травматический шок четвёртой степени тяжести — самой сильной. Медикам удалось спасти девушку, а воронежец умер в больнице.