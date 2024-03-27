В Омской области пропала школьница

В Омской области пропала Галина Борисова 2008 года рождения. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск».
Согласно данным спасателей, около 17:40 26 марта девочка вышла из дома в селе Андреевка Омского района и не вернулась. До настоящего момента её местонахождение неизвестно.
У подростка зелёные глаза и светлые волосы. Она была одета в тёмно-синюю куртку с капюшоном, серые джинсы, чёрную шапку и чёрные ботинки на шнурках с тракторной подошвой.
Всех, кто видел Галину или может помочь с поисками, просят сообщить об этом по телефонам: 8−999−470−10−08, 8−999−453−77−10 или 02 (102).