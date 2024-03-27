Водителя автобуса, попавшего в ДТП с хоккейной командой, отправили под домашний арест

Напомним, 29 января в районе Верх-Нейвинска автобус с детской хоккейной командой, возвращавшейся с соревнований, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Ситроен». В результате ДТП водитель и двое пассажиров авто погибли на месте, а тренер команды скончался в машине «скорой помощи». Также пострадали несколько детей. В дальнейшем выяснилось, что у автобуса лопнуло колесо.