Водителя автобуса, попавшего в ДТП с хоккейной командой, отправили под домашний арест

Напомним, 29 января в районе Верх-Нейвинска автобус с детской хоккейной командой, возвращавшейся с соревнований, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Ситроен». В результате ДТП водитель и двое пассажиров авто погибли на месте, а тренер команды скончался в машине «скорой помощи». Также пострадали несколько детей. В дальнейшем выяснилось, что у автобуса лопнуло колесо.
Было возбуждено несколько уголовных дел, фигурантами которых стали водитель автобуса Игорь Миненко и владелец транспортной компании Евгений Лобов. 31 января Невьянский городской суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Органами предварительного расследования Миненко обвиняется по ч. 5 ст. 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
Ранее в полиции рассказали, кем были погибшие в ДТП с участием автобуса детской хоккейной команды.