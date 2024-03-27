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В Пермском крае мужчина убил брата, нанеся ему 15 ножевых ранений

Мужчина в Пермском крае убил своего брата, нанеся ему 15 ножевых ранений, сообщает региональная прокуратура.

Происшествие случилось в декабре 2023 года. Двое братьев выпивали, пока в один момент между ними не произошёл конфликт. Один из мужчин схватил нож и ударил им брата 15 раз. Погибший скончался на месте.

«Версия о превышении пределов необходимой обороны была опровергнута стороной обвинения в судебном заседании», — отметили в прокуратуре Прикамья.

Суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима по статье УК РФ «Убийство».

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о похожем инциденте, который произошёл в Перми. Двое братьев выпивали в лесу, пока к ним не подошёл незнакомец. Между мужчинами возник конфликт. Один из родственников несколько раз ударил ножом второго. Нападавшего признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровья своему брату.