В Краснодаре произошел крупный пожар под Северным мостом

Краснодарцы, проезжавшие рядом с местом происшествия, поделились в социальных сетях кадрами возгорания. На них клубы дыма вздымаются вверх из-под моста.



Сообщение о пожаре поступило диспетчеру спасательной службы в 06:40. Через 10 минут на место прибыли пожарные. Они установили, что загорелось двухэтажное домовладение. Огонь распространился на площади в 80 квадратных метров.



В 07:09 пожар удалось локализовать. В тушении возгорания участвовали 15 человек. Было задействовано 4 единицы техники.



В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.