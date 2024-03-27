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В Краснодаре произошел крупный пожар под Северным мостом

В Краснодаре сегодня утром, 27 марта, произошел пожар. Под Северным мостом загорелся частный дом.

Источник: ЧП Краснодара и края

Краснодарцы, проезжавшие рядом с местом происшествия, поделились в социальных сетях кадрами возгорания. На них клубы дыма вздымаются вверх из-под моста.

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру спасательной службы в 06:40. Через 10 минут на место прибыли пожарные. Они установили, что загорелось двухэтажное домовладение. Огонь распространился на площади в 80 квадратных метров.

В 07:09 пожар удалось локализовать. В тушении возгорания участвовали 15 человек. Было задействовано 4 единицы техники.

В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

МЧС