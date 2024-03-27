За варварскую обрезку чинар на берегу Анхора нарушителю придется заплатить 18 миллионов сумов штрафа

В ответ на сигнал сотрудники Шайхантахурского отдела экологии провели мониторинг благоустроительных работ. В ходе проверки установлено, что перед домом № 2 по улице Абдуллы Кадыри была проведена неправильная обрезка семи чинар.
Госинспектор составил в отношении пильщика административный протокол в соответствии с частью 1 статьи 79 (незаконная порубка, раскорчевка, повреждение, уничтожение либо пересадка деревьев и других растений) Кодекса об административной ответственности.
На нарушителя наложили штраф в размере 25 базовых расчетных величин — 8,5 миллиона сумов. Также он должен будет возместить причинение вреда природе в размере 9,5 миллиона сумов.
Всего ему придется выплатить 18,02 миллиона сумов.
Напомним, что наказание за незаконную вырубку и повреждение деревьев вновь ужесточили в марте этого года.