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За варварскую обрезку чинар на берегу Анхора нарушителю придется заплатить 18 миллионов сумов штрафа

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Накануне в соцсетях обсуждали варварский спил веток чинар на набережной Анхора. Экологи оштрафовали пильщика на миллионы сумов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В ответ на сигнал сотрудники Шайхантахурского отдела экологии провели мониторинг благоустроительных работ. В ходе проверки установлено, что перед домом № 2 по улице Абдуллы Кадыри была проведена неправильная обрезка семи чинар.

Госинспектор составил в отношении пильщика административный протокол в соответствии с частью 1 статьи 79 (незаконная порубка, раскорчевка, повреждение, уничтожение либо пересадка деревьев и других растений) Кодекса об административной ответственности.

На нарушителя наложили штраф в размере 25 базовых расчетных величин — 8,5 миллиона сумов. Также он должен будет возместить причинение вреда природе в размере 9,5 миллиона сумов.

Всего ему придется выплатить 18,02 миллиона сумов.

Напомним, что наказание за незаконную вырубку и повреждение деревьев вновь ужесточили в марте этого года.

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