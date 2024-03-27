В Прикамье отец спас всю семью при пожаре

Житель деревни Исаковка Кунгурского муниципального округа вовремя среагировал на пожар. Он разбудил и вывел на свежий воздух жену и троих детей до прибытия огнеборцев. Благодаря быстрой реакции главы семейства никто не пострадал.
Сообщение о пожаре поступило в 23:07 25 марта. В одноэтажном доме, где жила семья, загорелись кровля и стены. С огнем боролись 19 пожарных. Площадь возгорания составила 48 кв. м. Среди причин возгорания называют нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Обстоятельства еще устанавливаются.
— В доме не был установлен пожарный извещатель. Если бы не бдительность хозяина, пожар бы привел к беде… Установите в своем доме автономный пожарный извещатель. Прибор реагирует на дым — громкий звук способен прервать даже самый крепкий сон, — призвали в МЧС Прикамья.