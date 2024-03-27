В Прикамье отец спас всю семью при пожаре

— В доме не был установлен пожарный извещатель. Если бы не бдительность хозяина, пожар бы привел к беде… Установите в своем доме автономный пожарный извещатель. Прибор реагирует на дым — громкий звук способен прервать даже самый крепкий сон, — призвали в МЧС Прикамья.